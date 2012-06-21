Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті завершено «м’яку» частину проєкту, який передбачає реставрацію Невицького замку – пам’ятки архітектури національного значення. Загальна вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень, з яких 10,7 мільйона гривень повинні надійти від Європейського Союзу, ще півмільйона – з обласного бюджету Закарпаття.
За місяці, що минули від старту проєкту, створено сучасний інтерактивний сайт, який розповідає про історію фортеці. На веб-ресурсі розміщено й аудіогід, з якого туристи зможуть довідатися про історію замку дванадцятьма мовами. У кількох місцях на території встановлено модульні офіси, а також санітарний блок, нічну підсвітку, відеонагляд, лавиці й смітники.
Продовжувалися пошуково-дослідницькі роботи, які здійснюються під керівництвом історика-краєзнавця, громадського активіста Олександра Дзембаса. Він написав і монографію з історії Невицького замку.
Нині розроблено проєктно-кошторисну документацію з реставрації, що погоджена з Міністерством культури України. Управління містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації вже у січні нинішнього року планує оголосити тендер на здійснення будівельно-реставраційних робіт.
До активної фази проєкту реставратори перейдуть навесні. Тоді розпочнуть відновлювати дах основної вежі і реставрація малої – барбакану. Про це розповіли на брифінгу в Закарпатській облдержадміністрації.