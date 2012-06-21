Масляні картини покривають лаком, щоб зберегти їх і захистити від зовнішнього впливу. Однак з часом покриття починає жовтіти та псує яскравість картини, передає Українська правда.
На скільки все може бути погано, продемонстрував у своєму Twitter британський торговець творів мистецтва Філіп Мулд.
Він записав відео на якому реставратори відновлюють картину 1618 року. На картині зображена жінка, що жила в Англії в часи короля Якова I.
За словами пана Мулда, з полотна зняли кілька шарів лаку, покриттю було близько двохсот років, і картина дуже сильно пожовкла.
Ось як полотно виглядало до трансформації.