До Асоціації міст України приєдналися ще 40 місцевих рад. На сьогодні кількість членів об’єднання зросла до 742. Таку інформацію оприлюднив міський голова Києва і водночас голова Асоціації міст України Віталій Кличко на засіданні її правління перед XIV Українським муніципальним форумом, який відкрився вчора в Тернополі.
«До нас звертаються місцеві ради, територіальні громади, які ухвалюють рішення про приєднання до Асоціації міст України. Це важливо для розвитку місцевого самоврядування, для втілення реформи децентралізації. Адже разом ми сильніші й ефективніше можемо обстоювати інтереси місцевих громад, розв’язувати проблеми, які спільні для міст, містечок і селищ України», — цитує УНІАН слова посадовця.
У XIV Українському муніципальному форумі «День діалогу із владою» бере участь Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, члени уряду, народні депутати, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, спеціальний посланник уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георг Мільбрадт, міжнародні експерти.
Муніципальні форуми АМУ є щорічними зібраннями, на яких обговорюють проблеми забезпечення життєдіяльності територіальних громад і формування спільної позиції АМУ й органів державної влади.
Фундаментальну реформу децентралізації — передачу на місця адміністративних повноважень і фінансових можливостей — буде продовжено. Але вимога до місцевого самоврядування полягає в конвертуванні переданого ресурсу в нову якість життя людей, таке завдання поставив перед учасниками зібрання глава уряду.