У рідній Боромлі Тростянецького району на Сумщині й за її межами добре знають Віталія Веримієнка. Адже він більш як півтора десятиліття збирає ретро-мотоцикли й автомобілі і має їх відповідно 52 і 11 одиниць. Усі з минулого століття і майже всі на ходу.
Як розповідає Віталій, все розпочалося, коли померла дружина. Щоб витримати удар, вирішив зосередитися на якомусь захопленні. І вибір зупинив на техніці. Спершу трапився мотоцикл 1960 року випуску, який господарі викинули на звалище. Довелося довгенько походити біля нього, аж доки поставив у стрій. Згодом з’явилась інша техніка, яку, бувало, купував як металобрухт, за оголошеннями чи віддавали знайомі. Маючи золоті руки, доводив її до ладу. На це витрачав від місяця-двох до кількох років — залежно від технічного стану і комплектації.
Найстаріший експонат — «Москвич-401», який вперше виїхав на дороги 1952 року. Є й новіші. Колекцію зберігає у спеціальному ангарі й навіть удома. До Віталія часто приходять і приїжджають подивитися на раритети не тільки з України, а й з-за кордону. Як каже голова Боромлянської ОТГ Василь Романіка, завдяки такому землякові про Боромлю скоро дізнаються на всіх континентах. У нього вже побували представники Норвегії, Польщі, Німеччини, Австрії. А недавно навідався Кристіан Брессі з Аргентини, який не приховував захоплення і порекомендував боромлянину зробити вхід до домашнього музею платним. Але Віталій Веримієнко навідріз відмовляється. Каже: багатий уже з того, що людям подобається його колекція. І запрошує нових відвідувачів. Звісно ж, без жодної оплати.