У винниківському «Історико-краєзнавчому музеї» відкрили виставку «Дари у світ «Вальхалли». На ній демонструють раритети I-II століть н.е., які археологи знайшли влітку в могильнику давніх германців.
У червні 2017 року приватні колекціонери передали у винниківський «Історико-краєзнавчий музей» мечі та інші металеві вироби давніх германців і вказали на місце, де їх знайшли. Працівники музею терміново сконтактувалися із науковцями кафедри археології Франкового університету. Домовилися поїхати в експедицію, але таємну, аби про це не дізналися чорні археологи. Досліджували ділянки у селі Карів, а також поблизу Судової Вишні та Нового Яричева.
«Коли ми приїхали, могильник вже був добряче поруйнований чорними копачами, а ще у попередні роки там проводили інтенсивну оранку. Тому найперше розкопки були рятівними. Фактично, за один день нам треба було встигнути дослідити поховання, бо не було гарантії, що вранці ми ще щось там побачимо. Нам таки вдалося знайти сенсаційні поховання», ‒ розповіла Наталія Білас, завідувач кафедри археології Львівського університету ім. Івана Франка.
Вже у перший тиждень розкопок знайшли унікальні речі Пшеворської культури: зброю, скляні вироби, кераміку. Найважливіша знахідка ‒ казан, таких у світі до тепер було відомо лише два, наш ‒ третій.
«Римський історик Корнелій Тацит у трактаті «Германія» описав германців як племена, які населяли територію між Віслою і Рейном, зокрема в описі племені свебів каже, що вони носили зачіски з косичками, які випускалися убік. І коли ми почали досліджувати нашу пам’ятку, ми виявили казан із трьома підвісами із погруддями чоловіків саме із такими зачісками. Це був перший серйозний сигнал, що ми маємо справу не із слов’янами, а саме германцями», ‒ пояснює керівник експедиції, доцент кафедри археології Ярослав Онищук.
«Це унікальні речі, вони поодинокі знайдені, це речі римського часу. На нинішній день знахідки такого типу випадають раз в десятиліття. І зараз цими речами вже зацікавилися науковці з інших країн, зокрема з Польщі, Німеччини і пропонують нам проводити спільні дослідження», ‒ повідомив директор винниківського «Історико-краєзнавчого музею» Ігор Тимець.
Фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET