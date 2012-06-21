У Франції всі ретушовані комерційні фотографії моделей віднині мають супроводжуватися відповідним написом. Ця норма набула чинності з 1 жовтня, повідомляє ВВС.
«Починаючи з неділі, будь-яка комерційна фотографія будь-якої моделі, що була піддана процесу цифрового монтажу, у Франції має супроводжуватися попередженням, подібним до того, що написано на пачках сигарет. «Photographie retouchee» — «Ретушована фотографія» має бути тепер написано на таких фото», — йдеться в повідомленні.
Порушникам загрожує штраф — або 37,5 тис. євро, або 30% вартості створення самої реклами.
Втім, французький закон не забороняє ретушувати зачіски або плями на шкірі.
Як зазначається, нове правило спрямоване на запобігання екстремальній худобі серед фотомоделей, а також проблемам зі здоров'ям серед тих, хто хотів би мати вигляд як у моделей, незважаючи на те, що це фізично неможливо.
Прагнення до худоби надзвичайно широко поширене у Франції. Десятки тисяч у країні страждають від анорексії, а індекс маси тіла, який вказує на міру відповідності маси людини і її зросту, серед французів найнижчий в Європі.
Уряд Франції вживає й інших заходів у рамках боротьби з екстремальною худобою в індустрії високої моди. Зокрема, з травня цього року моделі мають надавати довідку від лікаря про те, що вони повністю здорові, а багато компаній забороняють наймати надто худих моделей.