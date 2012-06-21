Електронний реєстр територіальної громади одним із перших серед ОТГ України з’явиться в Мукачеві. Тут оцифрували вже майже 92 тисячі осіб, які проживають у всіх населених пунктах громади — селах Павшино, Шенборн, Нове Давидково, Лавки, Нижній Коропець і, звісно, саме місто. Реєстр громадян, який відтворює демографічний стан, формують уже понад три роки. Досі в нього входили тільки містяни, оскільки громади донедавна не було створено. Щойно штучні перепони в децентралізації на Закарпатті було знято, реєстраційний процес охопив і села.
— Переваги електронного обліку стану громади очевидні, — сказав перший заступник міського голови Ростислав Федів. — Вони насамперед дають змогу швидко реагувати на будь-які зміни демографічного характеру. Наприклад, якщо потрібно створити додаткові групи в дитсадках чи класи у школах тих або інших адміністративних районів міста чи населених пунктів. Можна прогнозувати демографічні явища і належно до них готуватися. Полегшений доступ громадян до адміністративних послуг — ще одна перевага. Завдяки відомостям, внесеним до електронного реєстру, жителі міста чи села не витрачатимуть часу на отримання тієї чи іншої довідки.