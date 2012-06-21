Міжнародні резерви України 2018 року зросли на 10,6% — до 20,820 мільярда доларів, оновивши п’ятирічний максимум. Востаннє такий показник резервів було зафіксовано у жовтні 2013 року, повідомляє УНІАН з посиланням на НБУ. Наростити резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування й купівлі Нацбанком надлишків валюти на міжбанківському ринку. За підсумками минулого року купівля валюти регулятором на ринку перевищила її продаж на 1,4 мільярда доларів, а надходження від МВФ, Європейського Союзу і Світового банку становили 2,4 мільярда доларів. Крім того, уряд України залучив на зовнішніх і внутрішніх ринках 6,1 мільярда доларів. Також на приріст резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів на 230 мільйонів доларів. Платежі з резервів з обслуговування і погашення валютного держборгу за цей період становили 8,1 мільярда доларів. До слова, у грудні міжнародні резерви зросли на 3,108 мільярда доларів, або на 17,5%. І станом на 1 січня 2019 року обсяг резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту.
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