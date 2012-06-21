У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Держдуми РФ. Ця пропозиція литовського депутата Емануеліса Зінгеріса отримала достатню кількість голосів під час відкриття зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі. Її спричинено намірами Росії провести референдум щодо співвідношення міжнародного права та внутрішнього законодавства РФ. Головуючий на засіданні депутат від Латвії Борис Цилевич повідомив, що повноваження російської делегації оскаржено без дебатів, а моніторинговий комітет має підготувати належну доповідь.
А інші депутати запропонували оскаржити повноваження делегації РФ на процедурних підставах через вибори до Держдуми в окупованому Криму. Бо за міжнародним правом жителі анексованих територій мають брати участь у виборах у тій державі, якій ці території законно належать, тобто України. Та й кілька депутатів РФ раніше потрапили під санкції Європейського Союзу. Ця пропозиція теж набрала необхідну кількість голосів. І це питання має розглядати процедурний комітет, повідомляє УНІАН.
Тож поки що у Страсбурзі делегати РФ не мають права голосу, можуть лише брати участь у засіданнях.