Російська сторона досі не надала інформації про затримання ФСБ РФ українського рибальського судна в Азовському морі. Окрім прикордонного відомства, цим питанням опікується й зовнішньополітичне, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Імовірно, припускають фахівці, плавзасіб з українцями вийшов у море поза місцем його постійного базування. Складність полягає в тому, що Азовське море — внутрішні води між двома країнами, і трактувати цю угоду РФ може як їй заманеться.
15 лютого, нагадує Укрінформ, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджують, без документів, що засвідчують їхні особи. У ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.
Останнім часом Чорне, Азовське моря й Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.