Понад 15 тонн мальків риби випущено в Київське водосховище поблизу урочища «Гористе», що в селі Лебедівка Вишгородського району Київщини. До водойми потрапили 600 тисяч екземплярів коропа та рослиноїдних риб і близько п’яти тисяч екземплярів щуки. На цей рік заплановано вселити понад 13 мільйонів екземплярів риби, серед яких і червонокнижні, прокоментував подію перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк. Масштаб і географію зариблення цьогоріч значно розширено. Вселення водних біоресурсів проводять не лише в межах регіону розташування рибовідтворювальних заводів, а й у різних областях: Київській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській. 2018-го вперше за багато років з державного бюджету спрямовано 10 мільйонів гривень на реконструкцію херсонського й новокаховського заводів, щоб збільшити їх продуктивність на 20%. А впродовж наступних двох-трьох років передбачено збільшити зариблення водойм до 18 мільйонів екземплярів, додав голова Державного агентства рибного господарства Ярослав Бєлов.
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