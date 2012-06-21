Велика зелена черепаха заплуталася у сітках аргентинського рибалки Роберто Уб’єти. Чоловікові здалася поведінка черепахи дивною. Він її звільнив з рибальської сітки і показав ветеринарам.
Огляд у ветеринарній клініці морського фонду Мундо-Марино в Буенос-Айресі показав, що у травному тракті і фекаліях морської тварини міститься велика кількість пластика. З часу госпіталізації з організму природним шляхом вийшло майже 13 грам небезпечних відходів – шматків пластика і поліетиленових мішків. Ветеринари зазначили, що в кишківнику тварини залишилося ще багато шкідливих предметів.
«У клініці велику зелену черепаху годують зеленню. Вона дуже любить листя салату і водорості. Вчені кажуть, що у її хворобливому стані хороша динаміка. Тварина видужує», – зазначив ветеринар Ігнасіо Пенья.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»