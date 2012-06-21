Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Херсонської прокуратури викрили на систематичних хабарах головного державного інспектора одного з відділів оперативного управління Держагентства рибного господарства. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів правового реагування щодо осіб, які здійснювали несанкціонований вилов риби у контрольованій прикордонній зоні. Максимальна вартість «послуг» зловмисника становила п’ять тисяч гривень. Правоохоронці задокументували факт одержання інспектором чергового хабара у розмірі в чотири з половиною тисячі гривень в одному із районних центрів Херсонщини. У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин протиправної діяльності інспектора.
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