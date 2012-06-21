В Єгипті археологи виявили кілька гробниць, які містять саркофаги. Під час розкопок археологи знайшли і скарбницю могильних товарів та тисячі похоронних статуеток.
Міністерство старожитностей Єгипту оголосило про знахідку в селі Туна аль-Габаль . Це недалеко від міста Мінья в центральному Єгипті і приблизно в 180 милях (288 кілометрів) на південь від Каїра. Місце вже розкопали археологи, вони зробили велику кількість відкриттів.
Археологи знайшли унікальні золоті обереги, знайдені в елітних могилах. Як повідомило агенство AFP «було знайдено 700 оберегів –деякі з чистого золота». Більшість із них мали форму жуків-скарабеїв, які були дуже поширеними в єгипетському суспільстві.
Також розкопали дуже рідкісний оберіг у формі крилатої кобри, який був символом авторитету та влади у древньому Єгипті.
У гробницях археологи знайшли 20 саркофагів, виготовлених з вапняку. Вони були розміщені хрестоподібними вирізами на підлозі похоронних камер. Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ, «давно покинуті гробниці відносяться до трьох династій, з 664-399 рр. до н.е., пізнього періоду правління фараонів». Гробниці збереглися в хорошому стані, незважаючи на вік.
Видання Phys.оrg повідомляє, що «один із кам'яних саркофагів був присвячений богу Гору , сину Ісіди та Осіріса». Ієрогліфи та природа саркофагів свідчать про те, що гробниці використовувала місцева еліта.
Міністерство старожитностей дозволило журналістам завітати на місце розкопок, їх повели вузькими ходами до гробниць. Їм було показано багато артефактів, знайдених під час останніх розкопок. Як повідомляє AFP , вони побачили «10000 синьо-зелених ушабтів (похоронних статуеток)». Ці фігури зображалися в людській подобі і в єгипетській релігії, як вважалося, служили померлим у загробному житті.
Міністерство старожитностей Єгипту прагне оприлюднити ці археологічні знахідки. Це робиться для того, щоб стимулювати економіку, яка сильно залежить від туризму. Очікується, що після розкопок саркофагів та могильних предметів з'явиться більше інформації про померлих і, зокрема, дати правляння релігійних та політичних еліт в Стародавньому Єгипті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»