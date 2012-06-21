Аукціонний будинок Christie's не повідомляє ім'я нинішнього власника: це приватна особа, передає Depo.ua з посиланням на DW. Експерти Christie's оцінюють дорогоцінний камінь, який називається Le Grand Mazarin, від $6 до $9 млн.
Цей діамант — на рідкість чистий, з рожевим відтінком, його вага понад 19 карат. Він відомий з XVII століття і був знайдений в копальнях Голконда в Індії. Це легендарні копальні, але на сьогодні вони вже виснажені. Тут були здобуті багато знаменитих алмазів: «Кохінур» (він прикрашає корону британської королеви Єлизавети Другої), «Регент» (належав Бурбонам; зараз зберігається в скарбниці Лувра), «Діамант Хоупа» (виставлений в одному з музеїв США, найбільший дорогоцінний камінь в Америці), блакитний «Віттельсбах».
Довідка: Le Grand Mazarin носить ім'я французького кардинала, дипломата і політика Джуліо Мазаріні, який був його першим власником. Італієць за походженням, син дрібного землевласника, він зробив запаморочливу кар'єру і завдяки заступництву Анни Австрійської став, врешті-решт, першим міністром Франції. Мазаріні, якого описував у своїх романах «Двадцять років потому» і «Десять років потому» письменник Олександр Дюма, був меценатом і бібліофілом, цінував красиві речі і дуже любив дорогоцінні камені. Він зібрав значну колекцію рідкісних діамантів, яку заповідав «королю-сонцю» Людовика XIV. Його придворні ювеліри виготовили ланцюг з цим діамантом.
На початку Французької революції королівські коштовності, а разом з ними і Le Grand Mazarin, були заховані в Парижі. Але заховані погано: скарбницю виявили і розграбували. До сьогодні так і не вдалося знайти деякі з дорогоцінних каменів.
Але Le Grand Mazarin знайшли, і камінь став окрасою діадеми, виготовленої для Марії-Луїзи Австрійської, другої дружини імператора Наполеона. У 1887 році, коли Франція, виплачувала контрибуцію після поразки у війні з Пруссією і переживала політичну і економічну кризи, особливо гостро потребувала грошей, частина королівських коштовностей була продана з аукціону. Le Grand Mazarin придбав французький ювелір Фредерік Бушерон.
Подальша доля рідкісного діаманта точно не відома, але в 1962 році він став експонатом виставки в Луврі, в експозицію якої увійшли найвідоміші французькі коштовності, після чого знову зник з поля зору широкої публіки. Тепер «вічний символ краси» і «свідок європейської історії», як його називає Christie's в каталозі свого женевського аукціону, знову виставлений на продаж.