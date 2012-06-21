В Ізраїлі група туристів, яка відвідала місце археологічних розкопок на північному заході пустелі Негев, знайшла вкрай рідкісний єгипетський амулет, вік якого сягає 3000 років.

Як повідомляє Управління старовини Ізраїлю, рідкісний єгипетський амулет у вигляді скарабея, що датується IX-VIII століттями до нашої ери, був знайдений на місці археологічних розкопок, відновлених після скасування режиму ізоляції.

Фахівці відзначають, що науці відомі тисячі амулетів, виконаних у вигляді скарабея. Цей жук вважався священним у Давньому Єгипті. Але використовували його не тільки єгиптяни – сусідні народи також вірили, що скарабей здатний їх захистити. Єгиптяни шанували жука-скарабея як втілення бога-творця.

В силу природних особливостей глазур на артефакті зазвичай зберігається тільки в посушливому кліматі Єгипту. Тому далеко не всі скарабеї, знайдені в Ізраїлі, все ще покриті глазур'ю. Більшість з виявлених амулетів мають біло-сірий колір, тобто колір натурального каменю.

За словами єгиптолога доктора Дафні Бен-Тор, зв'язок між богом-творцем і жуком-скарабеєм в Стародавньому Єгипті виник через неправильне тлумачення. Єгиптяни помітили, що ці жуки виповзають з овечого гною з великою кулькою, куди потім самка відкладає яйця.

Однак в давнину, ймовірно, єгиптяни інтерпретували це як акт спонтанного самотворення. Крім того, єгиптяни порівнювали жука-скарабея з богом – вони вважали, що жук котить грудку гною перед собою точнісінько так, як бог котить в небі Сонце.

Таким чином, звичайний гнойовий жук символізував щоденне відродження сонця вранці. Поступово ці амулети стали символом відродження в світі мертвих і, стали популярними в якості похоронних амулетів, які супроводжували померлих в загробному житті. Тому скарабеїв часто знаходять у гробницях.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»