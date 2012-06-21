Для утвердження української мови потрібно створювати середовище в усіх суспільних сферах. На цій думці одностайно зійшлися учасники програми функціонування й розвитку української мови в Запорізькій області на 2016—2020 роки.
За словами заступника начальника управління департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації Ольги Здендяк, вперше за останні 10 років в обласному бюджеті передбачено кошти на видання національно-патріотичної літератури місцевих авторів у межах програми сприяння розвитку інформаційної галузі Запорізької області на 2016—2020 роки. До випуску готують 11 книжок місцевих авторів, на який спрямовано 320 000 гривень. Привертає увагу антологія прози і поезії, до якої увійдуть твори літераторів запорізького краю кінця ХХ — початку ХХІ століття. Незабаром розпочнеться робота над випуском книжок місцевих авторів з ініціативи депутата Запорізької облради Олександра Старуха. Це дослідницькі роботи, які стосуються усної народної творчості краю, історії козацького руху на півдні України, науково-популярний нарис «Як творився міф про «Комбата».
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Заступник директора центру перепідготовки працівників органів влади Ольга Курносова розповіла, що з початку року впроваджують навчальний модуль «Ділове українське мовлення». Загалом у навчальних заходах з розвитку мовних компетентностей узяли участь 310 службовців.
Під час обговорення громадський діяч Олександр Білоусенко наголосив, що для поширення й утвердження української мови треба створювати середовище в усіх сферах суспільного буття, починаючи із сім’ї та дитсадочків. А заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін, підсумовуючи розмову, звернув увагу, що з набуттям чинності змін до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» помітно змінилася наповнюваність українською мовою інформаційного простору. З 13 жовтня цього року використання української мови на регіональних телеканалах та радіостанціях має становити не менш як 60% ефірного часу. Едуард Гугнін наголосив, що більшість електронних ЗМІ не лише виконують, а й перевиконують цю норму. Новини, популярні передачі лунають українською мовою, з’являються нові цікаві програми просвітницького, історичного характеру тощо.