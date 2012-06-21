За 11 місяців до зведеного бюджету надійшло 764,5 мільярда гривень, що на 166,2 мільярда, або на 27,8% більше, ніж за аналогічний торішній період. За інформацією в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, до держбюджету надійшло 592,5 мільярда гривень, місцеві бюджети отримали 172 мільярди. Упродовж 2017 року до зведеного бюджету спрямовано понад 474,3 мільярда гривень податкових платежів і 291,1 мільярда — митних. Це перевищує надходження за аналогічний період торік на 87 і 79,1 мільярда відповідно. Надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету у січні — листопаді 2017 року становили 576,7 мільярда, індикативні показники Міністерства фінансів виконано на 101,3%, додатково забезпечено 7,5 мільярда гривень.
Позитивній динаміці сприяли успішний розвиток і впровадження електронних сервісів — реєстру відшкодування ПДВ, системи моніторингу оцінки ризиків під час реєстрації податкових накладних, електронний кабінет платника податків та заходи з детінізації економіки, повідомляє прес-служба ДФС.