Їх зробив у жовтні цього року фотограф Ерез Маром. Він вирішив сфотографувати потоки лави в активному вулкані Кілауеа у Гаваях, пише Українська правда.
«Ми піднялись на
Це дозволило майстру використати дрон, щоб зблизька відзняти потоки магми. Нові ріки вогняної лави вистрибували з кратера вулкану і розтікались поверхнею. Ерез продовжував зйомку три години.
Коли фотограф повернувся до готелю, то помітив, що пластик всередині дрону поплавився від того, що Ерез знімав дроном дуже близько до лави.
«І воно того вартувало!»— каже фотограф.
Переглядаючи ці світлини, неможливо не погодитись.