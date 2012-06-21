Вчені з Італії та Іспанії вважають, що так званий «римський кліматичний оптимум», на який припав розквіт Римської імперії, сприяв її значного розширення, але потім, коли потепління змінилося похолоданням, економіка і сільське господарство імперії були підірвані, а сама вона незабаром впала.
Дослідники з Інституту морських наук Італії, а також їх колеги з Університету Барселони припустили, що Римська імперія перестала існувати багато в чому через кліматичні зміни. Вчені простежили, як змінювалася температура води в Середземному морі за останні п'ять тисячоліть, проаналізувавши співвідношення елементів в раковинах форамініфер Flobigerinoides ruber.
Виявилося, що в перші 500 років нашої ери, на які припав розквіт Римської імперії, температура води в Середземномор'ї була найвищою за останні 2000 років. Вода в морі була приблизно на два градуси теплішою, ніж в кінці XX століття. Найхолоднішою вода в Середземному морі була в XIV-XV століттях – до кінця так званого малого льодовикового періоду.
«Наші висновки поєднуються з гіпотезою про римський кліматичний оптимум, автори якого вважають, що м'який клімат був одним ыз ключових чинників розширення Римської імперії. Ми впевнені, що похолодання, яким змінилося потепління, підірвало сільське господарство і економіку римлян, що в підсумку призвело до падіння імперії», – говорять автори дослідження.
Цікавим також є той факт, що в яскраво виражений період посушливої погоди в 3 столітті в Римській імперії вибухнула глибока криза, що характеризувалася навалами варварів, політичними заворушеннями, нестабільністю і економічними негараздами. Приблизно, така ж залежність спостерігалася в Європі у першій половині 17 століття, на яку припала Тридцятирічна війна, перший по-справжньому великий європейський конфлікт, який розорив континент і майже на 250 років відтермінував появу єдиної Німеччини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»