Із загальної кількості БпЛА, які Агенція оборонних закупівель ДОТ закуповує для Сил оборони, 95% — українського виробництва.

Важливу роль у розвитку українського ринку безпілотних систем відіграв запуск маркетплейсу зброї DOT­Chain Defence. Система створила ринкову модель, у якій рішення про закупівлю ухвалюють безпосередні користувачі — військові бойових бригад. Це посилило конкуренцію між виробниками, створило стимули для поліпшення сервісу та вдосконалення продукції, дало виробникам змогу прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

Як наслідок український ринок БпЛА зміг кратно наростити виробничі спроможності та нині забезпечує абсолютну більшість закупівель у цій категорії.

Міністерство оборони впровадило новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формується автоматично на основі якісних даних з поля бою — без людського чинника, суб’єктивного впливу та корупційних ризиків.

За менш ніж п’ять місяців цього року військові вже отримали 485 000 БпЛА та іншої техніки загалом на 31,4 млрд грн через DOT­Chain Defence — маркетплейс зброї, який розробила Агенція оборонних закупівель ДОТ, повідомляє Міноборони.