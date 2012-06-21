Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із членами наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і визначив ключові завдання з реформування компанії. Передовсім слід надати увагу нарощуванню видобутку газу і прискоренню процесу анбандлінгу НАК. Чи не найважливіше завдання у цьому ланцюжку — сформувати повноцінний ринок газу в Україні. Прем’єр-міністр чітко заявив учасникам зустрічі, що уряд очікує від наглядової ради забезпечення проведення фундаментального аудиту компанії, а також оцінки пропозиції до стратегії розвитку і фінансового плану компанії.
В уряді вважають, що сформована наглядова рада НАК «Нафтогаз України» повністю незалежна. Це сприятиме поліпшенню корпоративного управління, посилить конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість компанії, а ще дасть змогу ефективніше виконувати завдання щодо забезпечення енергетичної незалежності держави й демонополізації газового ринку, щоб споживачі мали найнижчі ринкові ціни і були захищені надійним постачанням газу.