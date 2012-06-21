Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Ослаблення карантинних заходів, передбачене відповідною постановою головного державного санітарного лікаря України, нині втілюється на практиці. Приміром, на Черкащині у минулі вихідні вже працювали більше двох десятків агропродовольчих ринків. Фахівці Держпродспоживслужби контролюють ситуацію, проводячи зокрема перевірки ринків щодо додержання санітарно-протиепідемічних заходів.
На жаль, протиепідемічні правила виконують не всі. Так, на ринках у містах Корсуні-Шевченківському, в Каневі, Камʼянці та Монастирищі рекомендованої дистанції між робочими місцями, продавцями та відвідувачами не додержували. Не всі робочі місця агропродовольчого ринку Камʼянки та ринку Черкаської облспоживспілки в Умані забезпечені дезінфікуючими засобами. Порушувалися масковий режим та проведення температурного скринінгу у споживчих товариствах «Критий ринок-2» в Черкасах та «Аматей» у селищі Маньківка.
На адресу керівників ринків надіслано 7 приписів щодо усунення наявних порушень карантинних заходів. Про істотні недоліки в роботі ринків проінформовані органи місцевої влади та Національної поліції. Разом із працівниками Національної поліції ліквідовано 8 осередків стихійної торгівлі поблизу продовольчих ринків у Черкасах, Умані, Шполі, Тальному та Городищі.