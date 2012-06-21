У МОН пропонують кілька механізмів для виведення профосвіти на якісно новий рівень. Зміни в системі фінансування закладів професійної освіти мають розв’язати проблеми підготовки кадрів і дати нові стимули для співпраці з роботодавцями.
Для цього фахівці МОН розробили пропозиції, але вони потребують доопрацювання й консультацій з іншими відомствами. Про це йшлося під час робочої наради з представниками уряду та бізнесу, яку провели в освітянському відомстві. Учасниками наради стали представники Мінсоцполітики, Міністерства фінансів, Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також очільники професійних об’єднань та асоціацій.
«Невелика частина державного фінансування припадає на навчання молоді за професіями загальнодержавного значення. Державним коштом покривається здобуття загальної середньої освіти хлопців і дівчат, які навчаються у ПТНЗ. Далі весь тягар лягає на органи місцевого самоврядування. Ми хочемо додати інші стимули й джерела фінансування, щоб забезпечити доступ до якісної та сучасної професійної освіти, якої потребує ринок праці. Тому маємо вдосконалити механізм фінансування закладів ПТО і продумати залучення різних джерел для цього процесу. Фахівці МОН розробили кілька механізмів для такої процедури, і сподіваюся, разом дійдемо конструктивних рішень», — зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Представники МОН підготували три ключові пропозиції різнорівневого фінансування закладів профосвіти. Галузеве замовлення: державне/комунальне підприємство, готуючись до реалізації масштабної програми або замовлення, фінансує підготовку робітників, які далі працюватимуть над виконанням програми. Міжбюджетні трансферти: міська рада ухвалює рішення про передачу коштів з міського бюджету обласному.
Обсяг замовлення визначатимуть пропорційно до кількості учнів, зареєстрованих на території міста або обласного центру. Залучення роботодавців до освітнього процесу: це може бути підготовка учнів за дуальною формою навчання або здобуття освіти коштом роботодавця.
Для додаткових гарантій роботодавцям у фінансуванні підготовки працівників запропоновано можливість розроблення типової угоди, яку вони укладатимуть з учнями й представником закладу освіти. Тож молодь безкоштовно здобуватиме освіту та отримає робоче місце після закінчення навчання, а роботодавець — кваліфікованого робітника на гарантований термін.
Розглянули й інші важливі потреби профосвіти: ймовірний механізм формування галузевого замовлення, розроблення документів, які б систематизували дуальну освіту, тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»