Найбільшим попитом на ринку праці користуються продавці і робітники. При цьому кількість вакансій у цих сферах стає дедалі більше, а їх середня зарплата виросла на 30%.
Про це в коментарі Realist`у розповів HR-експерт Олександр Білоус.
«Ринок праці по ледь-ледь розправляє плечі. Ми бачимо, що бізнес відкриває нові робочі місця, що може свідчити про те, що справи йдуть непогано», – зазначає експерт.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» найбільша середня зарплата в 2017 році була у пілотів авіатранспорту (31 088 грн в місяць), у працівників фінансової сфери і страхування (12 865 грн), а також у працівників інформаційної та телекомунікаційної сфер (12 018 грн). Далі йдуть співробітники сфери науково-технічної діяльності (10 039 грн в місяць), сектору держуправління і оборони (9 372 грн), допоміжної діяльності у сфері транспорту (8 485 грн в місяць).
Нині в Україні всього 26 млн працездатних осіб, повідомили в Інституті демографії. Минулого року рівень зайнятості населення у віці 25-29 років був менше 70%. Тобто 30% населення в цьому віці не працювали. У віці 35-49 років зайнятість не досягає 80%. Якщо порівнювати з ЄС, особливо з північними країнами, це дуже низькі показники, відзначають демографи.