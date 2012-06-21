У межах відкриття ринку землі в Україні слід встановити можливість володіти землею площею не більш як 10 тисяч га. З відповідною ініціативою виступив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з фермерами в селі Красна Слобідка Обухівського району на Київщині.
Президент запевнив, що після ухвалення закону про земельну реформу буде певний підготовчий етап до повноцінного започаткування ринку. «Мораторій можна буде зняти лише після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі», — уточнив Володимир Зеленський.
Спростував він і побоювання фермерів щодо рейдерства після запровадження ринку землі, вважаючи їх безпідставними: «Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили, правки внесли». А питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку, повідомляє Офіс Президента.
Аграрії розповіли главі держави, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані соєві правки), внесені в Податковий кодекс 2017 року, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ. Адже фермери із площею землі до тисячі гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи 20—25% прибутку з кожної тонни виробленої продукції.
На запитання Президента, що робиться в цьому напрямі, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький відповів, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2446 «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур». Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого виробників сої та ріпаку.
Володимир Зеленський закликав уряд і Верховну Раду невідкладно забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»