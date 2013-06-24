У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів важливі зустрічі з американськими партнерами. Спілкуючись із міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом, глава держави подякував усьому американському народові за підтримку України й відзначив особисті зусилля Президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення реального миру.

Володимир Зеленський поінформував про російські удари по українській енергетичній системі та потреби України для якнайшвидшого відновлення постраждалих енергооб’єктів. Кріс Райт відзначив лідерство Президента України й мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він запевнив у підтримці України і зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими. Міністр енергетики окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Кріс Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

На зустрічі детально обговорили енергетичні спроможності та потенційні проєкти для партнерства в галузі енергетики. Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ.

Змістовною стала зустріч Президента України з керівниками та CEO провідних енергетичних компаній США: Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

Глава держави подякував усім представленим компаніям за підтримку та співпрацю. Більшість із них уже працюють в Україні та зацікавлені в розвитку партнерства. Основний фокус зустрічі — перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Сторони обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Ішлося не лише про те, що вже реалізують, а й про заплановані проєкти.

У Вашингтоні Володимир Зеленський також провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Подякувавши США, Президентові Дональду Трампу й представникам компанії за допомогу Україні, глава держави зазначив, що тим часом росія завдає дедалі жорстокіших ударів по Україні перед початком зими. Президент поінформував про конкретні потреби України в системах ППО й ракетах до них, а також у літаках F-16.

Представники Lockheed Martin розповіли про виробничі спроможності компанії. На зустрічі обговорили потенціал для співпраці й можливості посилення захисту України від російської агресії. Lockheed Martin відкрита до партнерства. Глава держави наголосив, що наша країна розуміє конкретні кроки, необхідні для посилення, і працює з партнерами на всіх рівнях. Дуже важливим і актуальним виявився діалог Президента України із представниками оборонної компанії Raytheon, яка виробляє серед іншого системи Patriot. Глава держави подякував заокеанським партнерам за ці системи й наголосив, що саме завдяки їм вдалося врятувати багато життів українців.

Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в Україні, зокрема на полі бою. За словами Президента, росія не досягає жодної зі своїх цілей, саме тому посилює удари по цивільній інфраструктурі та людях, зокрема б’є по енергетичній системі. Під час атак росіяни застосовують понад 500 дронів і десятки ракет за добу.

Представники компанії висловили співчуття українцям, які втратили рідних та близьких через російські удари, і запевнили в готовності підтримати Україну.

Глава держави звернув увагу, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони системами й ракетами до них, і розповів про конкретні потреби. Партнери обговорили виробничі спроможності компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення ППО та збільшення далекобійних спроможностей України, перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть зміцнити захист життя в Україні. Триває робота на всіх рівнях, щоб забезпечити їх втілення.

Джерело:

Офіс Президента