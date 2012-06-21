Сьогоднішнє засідання уряду, яке відбувалося у День захисту прав дітей, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із того, що нагадав урядовцям, що всі свої рішення вони мають ухвалювати через призму та за обов’язкової уваги до дітей.
«Моє переконання — увага до дітей має бути на найвищому державному рівні, адже саме вони згодом становитимуть основу нашої країни. Саме вони продовжуватимуть будувати Україну», — зазначив він.
Тож 27 ініціатив, які розглядав сьогодні уряд, присвячено захисту дітей за головними напрямами. А саме — осилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, посилено відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Адже неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому кіоску. Це толерування негативним звичкам.
Другий напрям, за словами глави уряду, — поліпшення системи догляду і виховання дітей. І головний акцент — робити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах.
Також Денис Шмигаль ініціював рішення уряду, покликані поліпшити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, зокрема, і неповнолітніх з інвалідністю, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Крім того, Прем’єр повідомив, що Кабінет Міністрів ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. «Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати», — наголосив він.
Ще одним напрямом, за яким уряд ухвалює рішення, Прем’єр-міністр назвав створення сприятливого й благополучного середовища для виховання дитини в громаді.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»