Міністр оборони Денис Шмигаль провів нараду із Секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення. На порядку денному була реалізація завдань Президента за підсумками технологічної Ставки 27 червня.

«Пройшлися по всіх пунктах. Насамперед забезпечення воїнів необхідною технікою та озброєнням. Також це питання захисту українських міст», — заявив Денис Шмигаль.

Міністр оборони зазначив, що заплановано масштабувати виробництво в Україні та закуповувати в партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Підсумки цієї роботи очікують найближчим часом, додав очільник Міноборони.

Разом із заступниками Денис Шмигаль обговорив закупівлю, контрактування й фінансування виробництва.

«Звернули увагу на пріоритети. Дав відповідні завдання. Активізуємо роботу за кожним напрямом, аби зміцнити наш оборонний потенціал», — наголосив він.

Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі обговорили головні напрями взаємодії в розвитку оборонних технологій та інновацій. Урядовці зосередили увагу на темі масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі.

«Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів «шахедів» щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення», — наголосив Денис Шмигаль.

На зустрічі обговорювали виробництво зброї та впровадження нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті.

«Працюємо над дерегуляцією передачі та списання дронів, щоб військові отримували необхідне без зайвої бюрократії», — додав міністр оборони.

Денис Шмигальподякував Михайлу Федорову за дієвуспівпрацю та наголосив, що вони продовжують роботу над спільниминапрямами, повідомляє Міноборони.