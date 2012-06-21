В Україні застосовують два показники, що характеризують рівень безробіття: за методологією Міжнародної організації праці та рівень зареєстрованого безробіття. Перший — це відношення кількості безробітних певного віку до робочої сили цього віку. Другий — відношення кількості безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.
Саме методологія МОП слугує показником, який використовують для оцінювання рівня безробіття в Україні відповідно до міжнародних практик. А рівень зареєстрованого безробіття слугує радше індикатором ефективності роботи Державної служби зайнятості. Адже до показника «зареєстроване безробіття» належать саме ті українці, які туди звернулися.
Тому інформацію, мовляв, в Україні кількість безробітних у грудні зросла на 17%, слід вважати некоректною. Це пояснюється традиційною сезонністю після завершення осінньо-польових робіт, коли працівники стають на облік. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наводить такі дані зареєстрованого безробіття: на січень 2019 року — 364,3 тисячі осіб, тоді як на грудень 2019-го — 338,2 тисячі. А у жовтні 2019 року — 259,3 тисячі осіб.
Загалом на ринку праці в Україні є тенденція до зниження рівня безробіття та кількості безробітних. Наприклад, кількість зареєстрованих безробітних у грудні 2019 року, яка викликала такий широкий резонанс, порівняно з груднем 2018-го не зросла, а навпаки, скоротилася на 1%.
Про позитивні зрушення свідчить і постійне зменшення середньорічної кількості зареєстрованих безробітних — з 460,2 тисячі осіб у 2015 році до 306,8 тисячі в 2019-му.
Показник рівня безробіття (за методологією МОП) коректніше відображає реальну ситуацію на ринку праці. За 9 місяців 2019 року рівень безробіття знизився до 8,1% (порівняно з 8,6% за 9 місяців 2018-го).
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«Урядового кур’єра»