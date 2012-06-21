Два мільярди років тому в атмосфері нашої планети був значно вищий рівень кисню, ніж вважалося досі. До такого висновку, як повідомляє видання Nature Geoscience, прийшли вчені з Канади, які проаналізували стародавні мінерали, видобуті з надр землі у вигляді бурового керна.
Вчені з Університету Альберти проаналізували керн, видобутий в Росії, і зацікавилися древнім шунгітом — вуглецевою осадовою породою, яка утворилася приблизно два мільярди років тому. Аналіз породи показав, що в ті далекі часи у повітрі Землі була досить висока концентрація кисню, що перевищує показники, які вважаються загальноприйнятими.
Крім слідів високої концентрації кисню, у зразках керна виявилися частки молібдену, ренію, урану, а також інших рідкісних елементів. Настільки високе розмаїтість мікроелементів, як вважають вчені, підтверджує гіпотезу, згідно з якою древній шунгіт формувався при підвищеному рівні кисню.
Результати дослідження добре поєднуються з домінуючими еволюційними теоріями, які мають на увазі необхідність високого рівня кисню для розвитку складного життя. Тепер вчені готуються до додаткових досліджень, які дозволять уточнити, як саме на Землі зароджувалося складне життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»