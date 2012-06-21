Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



На Донеччині, територія якої майже вся відтепер віднесена до помаранчевої карантинної зони, за минулу добу підтвердили ще 193 випадки коронавірусної інфекції. Найбільше збільшення потерпілих людей зафіксували у Маріуполі — 72. Тут же, у приморському місті, подовжився і регіональний список померлих від хвороби: двоє жертв віком 64 і 74 роки. Досі у області підтвердили 8703 випадків COVID-19 і, на жаль, 91 людина померла.

Поряд із цим ще тривожніші вісті надходять із окупованої проросійськими незаконними збройними формуваннями території краю. Адже якщо на українській Донеччині рівень смертності від пандемії становить 1,05 відсотка, то по той бік лінії розмежування він піднявся до 7,47 відсотка. Велику кількість летальних випадків підтвердило і «міністерство охорони здоров’я ДНР»: тут вже померли 439 осіб.

Причинами високої смертності експерти насамперед називають тривале ігнорування в Донецьку небезпеки, незадовільний стан лікувальних закладів, відсутність медичних фахівців та навіть елементарних лікарських препаратів.