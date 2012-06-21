Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Рівному медпрацівникам, які контактують із хворими на коронавірус, 300 відсотків доплати в березні-квітні зробили з бюджету міста. На це спрямували 1, 845 мільйона, плюс 193 тисячі на доплати фахівцям «первинок», які працюють у мобільних бригадах. Тобто, загалом витратили понад 2 мільйони гивень.
«Ми з розумінням поставилися до ситуації, в якій медики, що опинилися на передовій, точно не винні. Так, до речі, зробили й інші міста», — каже міський голова Рівного Володимир Хомко.
Втім, із медичної субвенції, передбаченої для області, місто поки що отримало лише… мільйон — вдвічі менше, ніж уже витратило!
«І це на дев'ять медичних закладів обласного центру, де проживає чверть населення області?! Де центральна міська лікарня визначена опорною для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 не лише з 250-тисячного Рівного, а (увага!) Острозького, Рівненського, Гощанського, Корецького, Здолбунівського районів», — справедливо обурюється заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська, яка опікується медициною. І нагадує, що саме в центральній міській лікарні найбільше госпіталізованих із діагнозом «коронавірусна хвороба» та відповідно медпрацівників, які залучені до лікування інфікованих.
Натомість на підтримку закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування, які не надають медичну допомогу хворим на COVID-19, виділено понад 12 мільйонів.
Утім, 85 мільйонів медичної субвенції — це кошти, які надходитимуть в область до кінця року. Й не лише на доплати, пов’язані з коронавірусом, а й на зарплату всім медикам краю, закупівлю інсулінів та інші статті видатків у медицині. Тому ще є шанс відновити справедливість щодо Рівного, яке й справді взяло на себе перший і головний удар коронавірусу.