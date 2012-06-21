Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На 63-му році життя відійшов у вічність знаний автогонщик, організатор змагань з автоперегонів, спідвею та автоспідвею, керівник клубу «МІR» Сергій Пелешок.
Сергію Пелешку було 62 роки. Він — майстер спорту СРСР з автоспорту та легенда рівненського спідвею. «На Пелешка» йшли цілими родинами: адже Рівне вважається спідвейною столицею України. Уболівальники таки провели його останнім колом пошани по стадіону «Мототрек», сотні тисяч кілометрів по якому він намотав за життя, подарувавши нам яскраві враження і перемоги.
Найкращим спомином про Сергія Пелешка буде подальший розвиток його улюбленого автоспідвею. До речі, торік у день Рівного при вході на мототрек з’явився пам’ятний знак «Скульптура спідвеїста», яка важить 350 кілограмів. Кошти на його виготовлення зібрали вболівальники, серед яких і міський голова Рівного Володимир Хомко.