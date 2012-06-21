Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
7 грудня рівнянки встановили рекорд «Найбільша кількість жіночих світлин в українській хустці», розміщених на одній фейсбук-сторінці.
«Щойно надійшло підтвердження з Книги рекордів України, де доволі прискіпливо підвели підсумки нашої ініціативи. Рекорд є: 2.769 світлин в українській хустці!» – повідомила автор ідеї заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська. До речі, хустковий рекорд допомагали встановлювати навіть чоловіки, надіславши й свої здебільшого кумедні фото. Щоправда, їх до уваги не взяли.
Цікаво, що Рівне не вперше б’є оригінальні Всеукраїнські рекорди. Ось лише останні, встановлені в листопаді: найдовше безперервне читання «Повісті минулих літ» (48 годин поспіль) у Рівненському державному гуманітарному університеті та вишите запатентоване авторським шрифтом Євангеліє, що важить 9 кг 400 г. Його до Дня української писемності та мови встановила відома майстриня Олена Медведєва.