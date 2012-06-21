Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
20 липня о 10.40 на трасі Київ – Чоп біля села Глибочиця на Житомирщині сталася жахлива аварія. Водій маршрутки Рівне – Київ не впорався з керуванням і в’їхав у фуру DAF.
«10 людей загинули на місці, серед них двоє дітей, ще 10 доставлені до обласної, районної та першої міської лікарень», – повідомив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
21 липня він оголосив днем жалоби за загиблими. На Рівненщині, звідки переважна більшість пасажирів смертельної маршрутки, оголошено триденну жалобу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи з обох областей: втім, досі невідомо, якій же фірмі належить сама маршрутка. І це викликає щонайменше подив: на жаль, подібні фірми далеко не перший рік працюють у тіні, під вивіскою «Нерегулярні перевезення» (хоча вони дуже навіть регулярні), квитків пассажирам не видають, – хоча це, по суті, наш страховий поліс. Тож і дістаємося до Києва на власний страх і ризик ( в тому числі автор цих рядків, яка вже втомилася писати бити про це у всі дзвони). Тому відстежуватиму ситуацію й інформуватиму читачів. Співчуваю родинам загиблих…