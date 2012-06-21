Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Серед її головних завдань – забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту, вчасне обстеження населення на грип та коронавірус, забезпечення палат інтенсивної терапії та закладів обсервації відповідним устаткуванням, оперативне інформування громади щодо ситуації, яка загалом змінюється щодня. На щастя, поки що Рівненщина живе без коронавірусу – в тому числі завдяки чіткому дотриманню прописаного алгоритму дій.
На реалізацію програми обласне управління охорони здоров’я просить 99,3 млн.грн., це прогнозовані потреби. Зважаючи на наявний нині фінансовий ресурс, депутати через зміни до головного кошторису виділили майже 26 мільйонів із бюджету розвитку області, ще на 4 мільйони поповнили резервний фонд, який тепер становить 20 мільйонів. Сподіваються, що економіка краю все ж працюватиме, бюджети поповнюватимуться, – і додаткові кошти за потреби знову спрямують на програму. Водночас виділили 28,5 мільйона на спів фінансування за президентською програмою «Велике будівництво» – аби вона успішно стартувала.
«Карантин – це не проблема влади чи бізнесу. Це наша спільна відповідальність. Завдання – не допустити розповсюдження COVID-19 у магазинах чи супермаркетах. Адже сьогодні не скрізь на видних місцях є інформаційні плакати щодо поведінки відвідувачів у торговельних закладах. Наприклад, немає інформації про дотримання відстані між людьми у 1,5 метри. Не у всіх закладах проводиться дезінфекція торгових площ, візків та кошиків для продуктів. Це потрібно негайно виправляти, лише разом можемо убезпечитися від зараження», – наголосив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль на оперативній зустрічі з керівниками рівненських торговельних мереж та підприємств.
З 18 березня на Рівненщині працюють лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та міський транспорт, жодної паніки немає.