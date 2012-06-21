Рівненщина стала пілотною у проєкті «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні». Його впроваджує Міжнародна організація праці за підтримки уряду Данії.
Cаме служба зайнятості області завдяки небайдужій позиції її керівника Івана Ткачука стала тим містком між місцевою владою та роботодавцями, який допоможе проєкту закріпитися в нашому краї. У цьому впевнений його старший технічний радник Джемал Ходжич.
«Безробіття у країнах ЄС — проблема не лише служби зайнятості, а всіх зацікавлених у розвитку територій, — зауважує він. — Тому концепція місцевих партнерств зайнятості, яку вперше в Україні впроваджуємо на Рівненщині, передбачає постійну комунікацію всіх зацікавлених сторін: влади, роботодавців, самих людей. Адже економіка змінюється так швидко, що людина вчиться все життя. А гнучкість в управлінні ринком праці створюють саме місцеві партнерства зай-нятості».
У проєкті задіяні дві громади: міста Сарни та Млинівська ОТГ. Щоправда, в них різні моделі місцевого партнерства. У Сарнах це цілеспрямована підготовка фахівців (кранівники, токарі, фрезерувальники, електрогазозварники) для потреб місцевих роботодавців у професійно-технічних навчальних закладах, зокрема центрі профтехосвіти ДСЗ. 200 тисяч євро, передбачених проєктом, каже міський голова Світлана Усик, цілком вистачить, щоб бізнес уже найближчим часом не відчував браку робочих рук, а міська скарбниця стабільно поповнювалася. Ось такий ефект доміно.
Млинівський проєкт спрямовано на самозайнятість на селі: людям запропонують холодильне обладнання для зберігання домашнього молока та сироваріння і навчать цього на базі місцевого коледжу. Цікаво, що паралельно у Млинівській громаді впроваджують проєкт Державного фонду регіонального розвитку щодо культурних пасовищ, яким передбачено закупівлю 40 доїльних установок для домогосподарств.
Обидва розраховано на кілька років, тож у громаду одночасно зайде щонайменше 13 мільйонів гривень. Зміниться й філософія мислення людей, які повірять у власну реалізацію, а не возитимуть свої руки по світах. Згодом проєкт «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» поширять на інші області.