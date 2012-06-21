Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Першого вересня у всіх школах Рівненщини відлунав перший дзвінок. Для першокласників це початок дороги в країну знань протяжністю 12 років – вони пішли до нової української школи. До речі, на Рівненщині, яка традиційно б’є рекорди народжуваності в державі, їх чи не найбільше в Україні – понад 18 тисяч.
«На нову українську школу держава виділила 58 мільйонів гривень: за ці кошти закуплені нові парти, навчальні матеріали та технічне обладнання. А ще влітку область отримала близько 19 тисяч наборів «Lego – 6 цеглинок» знову ж таки для наших першачків».
До слова, напередодні навчального року Міносвіти оприлюднив рейтинг шкіл за результатами ЗНО. До ТОП-200 шкіл України вже кілька років поспіль входять обласний ліцей, Рівненська українська гімназія, гуманітарна гімназія. Загалом же за результатами ЗНО Рівне на четвертому місці серед обласних центрів.