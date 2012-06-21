Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад три мільйони гривень уже спрямували об’єднані громади Рівненщини з власних бюджетів на видатки, пов’язані з пандемією COVID-19. Ще майже 300 тисяч залучили від спонсорів.
Левова частка коштів надійшла до районних лікарень як цільова субвенція. Ще понад мільйон витрачено на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфектори, пальне, швидкі тести, додаткову субвенцію для первинки.
Зрозуміло, ці видатки не були заплановані у місцевих бюджетах, тож їх відшуковували, як мовиться, на марші. Причому, далеко не в найсприятливіших для місцевого самоврядування умовах: 13 квітня на позачерговому засіданні парламент «перекроїв» Держбюджет не на користь громад. Загалом місцеві бюджети в Україні втрачають майже 10 мільярдів!
«Утім, на місцях чудово розуміють, що нині не час на з’ясування стосунків, маємо ж бо разом здолати коронавірус, — каже виконавчий директор Рівненського відділення Асоціації міст України Тетяна Грещук. — І хоча можливості, приміром, Рівного чи Дубна і невеличкої об’єднаної громади різні, пандемія об’єднала всіх».
Рівне вже спрямувало на боротьбу з коронавірусом понад 50 мільйонів: центральна міська лікарня першою взяла на себе його удар і достойно тримає його. У Дубні коштом міста передбачили виплату по одному посадовому окладу всім медикам, а працівники міськвиконкому спрямували для лікарень свій одноденний заробіток. А в Радивилівській ОТГ до ініціативи збору кошті для медиків долучилися ще й вчителі, вихователі та бібліотекарі. Виконавчі апарати міських рад Вараша та Острога власним коштом закупили захисні костюми.
У Млинівській, Демидівській, Бугринській ОТГ власноруч шиють захисні маски, у Корнинській, Привільненській, Бугринській громадах із перших днів карантину організували підвезення медиків до робочих місць.