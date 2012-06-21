Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На Рівненщині не відновлюватимуть міжміські та міжобласні перевезення як мінімум до 24 червня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На жаль, нині в області вже понад півтори тисячі виявлених випадків COVID-19, тож Рівненщина – в трійці антилідерів в Україні.
«Зараз 127 хворих знаходяться в інфекційних відділеннях. Ситуація, яка склалася, не дає змоги відновити міжміські та міжобласні перевезення. Коли були вперше послаблені карантинні заходи з 11 травня, всі розслабилися. Багато людей не носять захисних масок та не дотримуються карантинних норм. Утім, 500 перевірок ПРЛ-тестом у день обходиться для бюджету в мільйон гривень. За ці гроші ми могли б придбати обладнання в лікарні тощо», — каже перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.
Комісія може переглянути своє рішення, коли знизиться кількість нових інфікованих на COVID-19: не більше 12-ти на 100 тисяч населення. Щоб досягти цього показника, в області щодоби має бути не більше 20 нових інфікувань. Наразі ж, приміром, минулої доби маємо 41.
Водночас у Рівному громадський транспорт курсує весь день, але з дотриманням карантинних обмежень.