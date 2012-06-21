Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Контрольно-пропускний пункт «Прикладники», що у Зарічненському районі на Рівненщині, — ворота України в Білорусь. І хоча в попередні роки відремонтували дорогу, що веде сюди, все ж, КПП має статус міждержавного, тобто перетнути його можуть тільки українці та білоруси.
«Ми поставили за мету перевести цей пункт у статус міжнародного. Тоді перетинати кордон у цьому місці зможуть гроомадяни різних країн. А це крок уперед для розвитку Рівненщини як дорожньо-транспортного та туристичного хабу», — каже голова рівненської ОДА Віталій Коваль.
Сьогодні єдиний міжнародний автомобільний КПП на території області знаходиться в Городищі Дубровицького району, тому представникам сусідніх держав потрібно об'їхати майже дві сотні кілометрів, аби потрапити на Рівненщину.
Ідею Віталія Коваля підтримав голова Брестського облвиконкому Анатолій Лис. До речі, Брестська область — офіційний діловий партнер Рівненщини, що підкріплено відповідною угодою. Наступний крок — рішення урядових комісій обох країн.
У такий спосіб суттєво зросте товарообіг та пасажиропотік на Рівненщині, а завдяки розвитку туризму з’явиться можливість додаткового наповнення місцевих бюджетів. «Попри пандемію та економічні виклики, крок за кроком перетворюємо Рівненщину на технократичний хаб Західної України», —резюмує Віталій Коваль.
До речі, на Рівненщині 234 кілометри спільного міждержавного кордону з Білоруссю та 5 автомобільних і залізничних пунктів пропуску. Щоправда, в період пандемії, вони тимчасово закриті.