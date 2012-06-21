Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
2020-ий на Рівненщині стартував з доброго економічного підґрунтя. За темпами приросту в промисловості ( це 6%) порівняно невелика область за підсумками минулого року посіла третє місце серед регіонів держави. Справжніми «золотими рибками» тут стали хімічна галузь, машинобудування, постачання енергоносіїв, виробництво будматеріалів та скловиробів.
Майже 2% сягнув приріст і в аграрному секторі, – насамперед завдяки рекордному врожаю зернових. Вперше з моменту незалежності Рівненщина зібрала 1,5 мільйона тонн збіжжя. Це результат стабільних інвестицій у галузь: бізнес робить на неї серйозні ставки.
– Саме створення сприятливих умов для бізнесу та розвиток краю як території рівних можливостей є нашими пріоритетами, – каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. – До цього йдемо через легалізацію праці, створення конкурентного середовища, боротьбу з незаконним видобутком бурштину, піску, обігом нафтопродуктів, вирубкою лісів та обігом деревини. Нам потрібні виключно білі ринки з конкурентними робочими місцями та податками.
Надважливе питання – виконання місцевих бюджетів, особливо в контексті нового адміністративно-територіального устрою. Бо якщо 2020-ий – рік перехідний, то вже в 2021-му від цього прямо залежатиме життєдіяльність об’єднаних громад.