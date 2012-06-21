Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Новий бренд створений на основі дослідження культурної спадщини, а в основі лежить слоган: «Туристична Рівненщина, яку Я зможу відкрити». Адже туризм для мандрівника — то насамперед емоція. Принаймні, з таким переконанням підійшла до його розробки молода дизайнера Олександра Корчевська.
М’які пастельні кольори, шрифт з елементами старослов’янської абетки, символізм (як-от, Волинський хрест чи елементи родинного герба князів Острозьких), — усе це є в новому бренді, який презентували громаді онлайн.
«Рівненщина туристична» отримала власний фірмовий стиль, який дуже сподіваємося, візуально запам’ятається туристу. І йому захочеться приїхати до нас ще. Очікуємо, що по завершенню карантину активізується саме внутрішній туризм. Він стане частиною креативної економіки нашого краю, яку створюємо разом із бізнесом, активістами та науковцями», — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Розроблено понад 20 одиниць макетів туристичної продукції, які допомагатимуть людям краще пізнати наш край. Це брошура «Гід Рівненщиною» https://bitly.su/WpV2 з переліком основних туристичних пам’яток та інформацією про них.
А ще — оригінальна канцелярія (еко-блокноти, ручки, олівці), макети пледів, паперові пакети «Рівненщина туристична», сувенірні кухлі та тарілки, парасолі, магніти, стікерики, флешки, чохли на телефон. Приїздіть — не пошкодуєте!