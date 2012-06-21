Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило рейтинг областей за перший квартал. Моніторинг, відповідно до постанови уряду, проходить за 26-ма основними показниками, що характеризують динаміку соціально-економічного розвитку.
Рівненщина на четвертому місці й поступається лише Києву, Київській та Дніпропетровській областям (торік у відповідному періоді область займала 17-ту сходинку рейтингу). Найкращих результатів Рівненщина досягла за такими показниками: виробництво будівельної продукції, інвестиції, зростання доходів місцевих бюджетів, енергозбереження, розвиток інфраструктури, виплата заробітної плати та ефективність ринку праці.
«Ми ставимо завдання, важливі насамперед для наших громад. Вирішуючи їх, перетворюємо регіон на територію рівних можливостей для всіх і кожного. Область стає все комфортнішою для проживання та ведення бізнесу. І це заслуга спільна: не лише управлінців, а й усіх жителів, підприємців», – каже голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль.
Втримати динаміку за підсумками півріччя буде непросто – коронавірус, як кажуть, на марші підкоригував плани. Але, незважаючи на високий рівень захворюваності, Рівненщина й сьогодні залишається регіоном із найменшим рівнем падіння бюджетних надходжень.