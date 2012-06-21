Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Рівненщина – в лідерах за урядовою програмою 5-7-9 відсотків, під які можна отримати доступні кредити. «Уже 18 банків працюють у цій програмі, бізнес повірив у неї й уже отримав 80 мільйонів вигідних кредитів», – повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
І додав: уряд розширив спектр цільового використання цього ресурсу, зняв обмеження в його сумах, – тож у бізнесу з’явилося ще більше можливостей у освоєнні коштів. Добре також прижилася в краї програма рефінансування терміном на рік під нульову відсоткову ставку.
Одночасно діє обласна програма відшкодування відсотків за кредити для бізнесу: щоправда, на конкурсній основі. Цього року на неї передбачено мільйон гривень в обласному бюджеті. Переможців визначать уже 23 липня на засіданні конкурсної комісії. Це переважно ті, хто хоче отримати відшкодування за програмами енергоефективності та за кредитами на розвиток бізнесу.
Віталій Коваль запрошує підприємців ще активніше користуватися можливостями, які пропонують сьогодні.