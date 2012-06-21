Маленька Рівненщина за темпами приросту продукції агропромислового комплексу увійшла в десятку найкращих регіонів України.
— Обсяги виробництва сільгосппродукції з початку року росли на 3,5% порівняно з минулим, — каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Надія Переходько. — Найкращими стали товаровиробники Млинівського, Радивилівського та Рівненського районів. Лідер у галузі молочного скотарства — підприємство «Агро-Експрес-Сервіс» Млинівського району, яке виробляє майже половину всього молока, у птахівництві — агрокорпорація «Крупець», що має половину поголів’я птиці. Серед фермерських господарств добре працюють «Влада» у Млинівському районі, імені Воловікова у Гощанському, «Агро-класік» у Дубенському.
Тож з нагоди професійного свята найкращі отримали відзнаки Прем’єр-міністра України, обласної ради та облдержадміністрації.
До речі, з державного бюджету цьогорічна підтримка аграріїв Рівненщини становила 4,5 мільйона гривень, з обласного — 1,2 мільйона. Галузь модернізується, зростає рівень інвестицій (адже Рівненщина — край аграрний), уперше за багато років збільшилися посівні площі.