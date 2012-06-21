Програму збирання й утилізації побутових хімічних джерел струму на 2019—2023 роки ухвалила сесія Рівненської міської ради. Із бюджету міста одночасно надали 75 тисяч гривень на придбання 15 контейнерів для збирання відпрацьованих батарейок і відправлення їх на переробку. Є намір встигнути придбати спеціальні баки до кінця цього року. Їх розмістять у будівлях міськради, ЦНАПу, деяких комунальних підприємств та в інших людних місцях.
На базі комунального автотранспортного підприємства №1728 облаштують місце для зберігання зібраних батарейок. Звідси їх відправлятимуть на переробку. Вже укладено угоду з відповідною львівською фірмою. 20 грудня сесія Львівської міської ради затвердила тариф на переробку батарейок для Рівного. Відомо, що переробка кілограма елементів живлення коштуватиме 62 гривні 10 копійок, а гроші нададуть з міського бюджету. До речі, рівняни вже зібрали 600 кілограмів батарейок, які комунальники відправлять на переробку до кінця року.