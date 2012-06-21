Урочиста церемонія «Герої спортивного року», яку започаткували обласне відділення НОКу та управління у справах молоді та спорту, пройшла на Рівненщині вже увосьме. Втім, позитивні емоції лише прибувають: «оскари» отримують щоразу нові талановиті спортсмени, які часто роблять для іміджу України, здавалося б, неймовірне!
Серед них – чемпіон Європи та світу-2018 із плавання наша «золота рибка» Михайло Романчук, який визнаний «Найкращим спортсменом року». А «Найкращою спортсменкою» стала дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа. У номінації «Народний вибір» переміг чемпіон Європи бронзовий призер чемпіонату світу з кульової стрільби Олег Омельчук. Як мовиться, знай наших!
«Додайте кращих тренерів, кращу команду, управлінців у спортивній галузі, – отримаєте повну картину динамічного спортивного життя нашого краю. Загалом переможців експерти визначили в 13-ти номінаціях», – розповів голова представництва Національного олімпійського комітету в області Микола Петренчук.
«2018-ий став для Рівненщини особливо вдалим у спорті. Нам є ким і чим пишатися і на національному, й на світовому рівнях. Ми будемо підтримувати розвиток спорту, який уже став колоритною візитівкою краю»!, – запевнив голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, який особисто вручив відзнаки спортсменам.
До слова, у 2018-му в області здано в експлуатацію або ж триває будівництво 120 різноманітних спортивних об’єктів. Серед них – спорткомплекс у Рівному, який є одним із найбільших об’єктів, що зводяться в Україні. Причому, за співфінансування з ДФРР: його планують завершити за три роки.
Тут таки, на підведенні підсумків спортивного року, голова ОДА підписав розпорядження про оголошення 2019-го роком спідвею. Адже рівненському спідвею виповнюється 60 років. Він здавна популярний на Рівненщині та має всі шанси стати нашою конкурентною перевагою й сьогодні.
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»