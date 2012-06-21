Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
110 студентів вищих навчальних та професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини на старту нового навчального року отримали обласні премії за перемоги у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах, міжнародних конференціях і просто за успіхи в навчанні.
В області вже не перший рік діє програма підтримки обдарованої молоді, відповідно до якої й заохочують кращих із кращих. Відповідно, нині на це витратили 330 тисяч гривень. І хоча три тисячі (з яких ще й сплачені податки) – сума не така вже й велика, все ж, кожен зможе витратити ці кошти на себе.
«Ми будемо переконувати депутатів збільшити розмір обласної премії, – сказала заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Богатирчук-Кривко. – Знайте: ви – еліта нашої держави, яка потрібна Україні. Можливо, ви чуєте від колег, що студентські роки треба проводити безтурботно, не віддаючися сповна навчанню. Скажу так: їх треба проводити обдумано, з прицілом на своє майбутнє, як робите це ви. А ще на ринку праці важливо бути полівалентним та гнучким».
До речі, сама Світлана Богатирчук-Кривко за першою вищою освітою педагог, за другою – фахівець із землевпорядкування та кадастру, кандидатську дисертацію захистила з економіки. І вже 10 років гідно представляє Україну в конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Чим не приклад для сьогоднішніх студентів?